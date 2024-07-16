Садальский оценил троллинг дочери Киркорова в адрес звёздного отца: "Есть вопросики"

Садальский высказался о дочери Киркорова, которая потроллила отца за розовую кофточку

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал контент, который создаёт дочь Филиппа Киркорова, высмеивая скандал отца с "розовой кофточкой".

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Садальский опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором наследница короля российской эстрады Алла-Виктория пародирует звёздного отца.

За основу своего ролика девочка взяла аудиофрагмент старого скандала, на котором отличился Филипп Киркоров, обматерив журналистку в розовой кофточке.

На видео используются нецензурная брань. Это насторожило Станислава Садальского.

"На видео дочь Киркорова троллит батю за историю с "розовой кофточкой". Мы не снобы, но по контенту от 12-летнего ребёнка есть вопросики", — написала заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее кондитер рассказала как выполняла заказ Филиппа Киркорова на день рождения сына певца Мартина.