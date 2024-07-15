Ксения Бородина приютила бездомного котёнка, которого нашла под машиной на Алтае

Телеведущая "Дома-2" Ксения Бородина привезла домой из путешествия по Алтаю милого котёнка.
Ксения Бородина повторила популярный в "Инстаграме"* тренд, в рамках которого люди обзаводятся собаками, кошками и другой живностью.
Она показала котёнка, которого подобрала в Республике Алтай, где работала и отдыхала с дочками. Малыша, по словам телеведущей, она нашла под машиной. Пушистик так очаровал её, что она забрала его домой.
"Знакомьтесь, это Алтай, и теперь он живёт с нами", — написала под кадрами Ксения.
Ранее Ксения Бородина предложила дочери выбрать себе питомца и указала на пасущихся в поле лошадей. Теона, однако, выбрала милого розового поросёнка.
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