Ксения Бородина приютила бездомного котёнка, которого нашла под машиной на Алтае

Ксения Бородина забрала с Алтая домой очаровательного питомца

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая "Дома-2" Ксения Бородина привезла домой из путешествия по Алтаю милого котёнка.

Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman

Ксения Бородина повторила популярный в "Инстаграме"* тренд, в рамках которого люди обзаводятся собаками, кошками и другой живностью.

Она показала котёнка, которого подобрала в Республике Алтай, где работала и отдыхала с дочками. Малыша, по словам телеведущей, она нашла под машиной. Пушистик так очаровал её, что она забрала его домой.

"Знакомьтесь, это Алтай, и теперь он живёт с нами", — написала под кадрами Ксения.

Ранее Ксения Бородина предложила дочери выбрать себе питомца и указала на пасущихся в поле лошадей. Теона, однако, выбрала милого розового поросёнка.

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