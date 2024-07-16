Анастасия Решетова поблагодарила тех, кто устроил против неё травлю: режим "великого пофигизма"

Модель Анастасия Решетова рассказала, что после обрушившихся на неё обвинений она обрела гармонию и спокойствие.
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати призналась, что страдала от тревожности, однако всё изменилось после того, как её подвергли травле.
"После коммуникации с людьми абьюзивного и токсичного типа и нахождении в ряду эмоционально сложных турбулентных ситуаций, я пришла к более ровному состоянию и научилась спокойнее реагировать на жизнь", — заявила Анастасия.
Решетова отметила, что прошла "американские горки", прежде чем обрела ровный эмоциональный фон.
"А так режим "великого пофигизма" — это верный путь к счастливой жизни", — высказала своё мнение Анастасия в социальных сетях.
Ранее Решетова показала красивую фигуру на фоне скандала с разводом певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым.
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