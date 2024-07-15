Певица Бьянка подала в суд на лейбл Sony Music

Певица Бьянка подала в суд на российское подразделение ушедшего Sony Music

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, подала в суд на российское подразделение музыкального лейбла Sony Music. Как пишет Telegram-канал "Звездач", причиной иска стали невыполненные условия договора.

Фото: youtube.com by канал Я Игрок - виртуальный мир!, PDM

Исполнительница подчёркивает, что лейбл не в полном объёме выполнил условия контракта.

"Речь о каталоге с альбомами "Русский народный RnB", "38 Замков", сингле "Про лето" и других", — заявила Бьянка.

По её словам, она требует компенсации убытков и расторжения договора, так как продолжать сотрудничество не намерена.

В июле артистка писала в личном блоге, что судится из-за авторских прав на её композиции.

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