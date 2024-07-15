"Пользуется спросом": раскрыт размер гонорара Леонида Агутина за один концерт

Продюсер Дворцов рассказал, что певец Агутин получает до 4 млн рублей за концерт

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти" признался, что музыкант Леонид Агутин может заработать около четырёх миллионов рублей за одно выступление.

Фото: youtube.com by канал Леонид Агутин, PDM

В настоящее время артист пользуется максимальным спросом, особенно на частных мероприятиях.

"Гонорары у него в настоящий момент неоднозначные: расценки колеблются от 1,5 млн до 3,5-4 млн рублей в зависимости от уровня мероприятия и каких-то ещё моментов", — заявил продюсер.

Также мужчина отметил, что на востребованность артиста в дальнейшем будет влиять его политическая позиция. Он уверен, что музыканту не удастся обмануть народ.

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