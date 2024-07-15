Анна Хилькевич разозлила поклонников речью о разном отношении к дочерям

Актриса Анна Хилькевич рассказала об особенных чувствах к младшей дочери

Актриса Анна Хилькевич в личном Telegram-канале призналась, что относится к младшей дочери Анне-Марии по-особенному.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, PDM

Артистка, которая находится в положении, заявила, что испытывает к наследнице трепетные чувства и тает в её компании. При этом она пояснила, что у неё нет ребёнка, которого она любит больше.

Анна Хилькевич не скрывает, что всё может измениться, когда девочка достигнет подросткового возраста, потому что сейчас она "слишком милая".

Далеко не все поклонники оценили слова артистки и выразили надежду, что старшая наследница не прочитает таких слов.

Актриса воспитывает двоих дочерей — 8-летнюю Арианну и 5-летнюю Анну-Марию. Также вместе с супругом Артуром Мартиросяном они ждут третью дочь.

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