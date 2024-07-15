"Вы же не в Дубае": россияне обозлились на Викторию Лопырёву, посетившую Большой театр

Модель Виктория Лопырёва подверглась критике со стороны поклонников за выбор платья для посещения Большого театра.
Виктория Лопырёва отправилась на финальный показ балета "Ромео и Джульетта" в длинном чёрном платье с разрезом на ноге и глубоким декольте. Интернет-пользователи напомнили ей, что она стала гостьей культурного мероприятия.
"Совсем забыли, что в театр люди надевают. Вы же не в своём Дубае, не на пляже", — написали россияне.
Виктория Лопырёва несколько последних лет живёт в Дубае, так как ей нравится климат и условия безопасности. Помимо этого, она занимается развитием международной карьеры.
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