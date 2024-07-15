"Вы же не в Дубае": россияне обозлились на Викторию Лопырёву, посетившую Большой театр

Посетившую Большой театр Викторию Лопырёву раскритиковали за выбор наряда

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Виктория Лопырёва подверглась критике со стороны поклонников за выбор платья для посещения Большого театра.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм, PDM

Виктория Лопырёва отправилась на финальный показ балета "Ромео и Джульетта" в длинном чёрном платье с разрезом на ноге и глубоким декольте. Интернет-пользователи напомнили ей, что она стала гостьей культурного мероприятия.

"Совсем забыли, что в театр люди надевают. Вы же не в своём Дубае, не на пляже", — написали россияне.

Виктория Лопырёва несколько последних лет живёт в Дубае, так как ей нравится климат и условия безопасности. Помимо этого, она занимается развитием международной карьеры.

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