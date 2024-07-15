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Бывшая солистка SEREBRO случайно слила поклонникам номер телефона

Певица Ольга Серябкина случайно слила свой номер телефона фанатам

0:52
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала, что однажды случайно слила свой номер телефона. Её слова приводит Telegram-канал "Звездач".

Певица Ольга Серябкина случайно слила свой номер телефона фанатам
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Серябкиной в Инстаграм, PDM

Инцидент произошёл из-за того, что артистка выложила ролик своего разговора по FaceTime с актёром Сергеем Буруновым.

"Там был написан мой номер телефона", — отметила исполнительница.

Ольга Серябкина отметила, что после этого ей стали постоянно названивать поклонники, а она была вынуждена сменить номер телефона.

Ольга Серябкина прославилась участием в музыкальной группе SEREBRO. Вместе с коллективом артистка выступала на международном конкурсе "Евровидение-2007", где им удалось занять третье место.

Ранее Ольга Орлова высказалась про развод Алсу и Яна Абрамова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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