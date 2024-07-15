Бывшая солистка SEREBRO случайно слила поклонникам номер телефона

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала, что однажды случайно слила свой номер телефона. Её слова приводит Telegram-канал "Звездач".
Инцидент произошёл из-за того, что артистка выложила ролик своего разговора по FaceTime с актёром Сергеем Буруновым.
"Там был написан мой номер телефона", — отметила исполнительница.
Ольга Серябкина отметила, что после этого ей стали постоянно названивать поклонники, а она была вынуждена сменить номер телефона.
Ольга Серябкина прославилась участием в музыкальной группе SEREBRO. Вместе с коллективом артистка выступала на международном конкурсе "Евровидение-2007", где им удалось занять третье место.
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