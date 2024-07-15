"Дайте им покоя": Ольга Орлова в жёсткой форме высказалась про развод Алсу и Яна Абрамова

Певица, экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в личном блоге призвала поклонников перестать без конца обсуждать развод исполнительницы Алсу с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
По её словам, только ленивый не оставил свой комментарий по поводу семейного конфликта пары.
"Хватит лезть туда, куда вас не звали. Они взрослые люди, сами разберутся без посторонних. Дайте покоя им и оставьте своё мнение при себе", — высказалась Ольга Орлова.
Певица и бизнесмен, прожившие в браке 18 лет, считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Вместе они воспитывают троих детей. В конце мая Алсу подала на развод, а затем дала понять, что причиной разлада стали измены со стороны предпринимателя.
Ранее звезда "Уральских пельменей" заявила о желании иметь детей.
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