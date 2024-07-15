"Дайте им покоя": Ольга Орлова в жёсткой форме высказалась про развод Алсу и Яна Абрамова

Певица Ольга Орлова призвала прекратить обсуждения про развод Алсу с мужем

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица, экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в личном блоге призвала поклонников перестать без конца обсуждать развод исполнительницы Алсу с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.

Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА, PDM

По её словам, только ленивый не оставил свой комментарий по поводу семейного конфликта пары.

"Хватит лезть туда, куда вас не звали. Они взрослые люди, сами разберутся без посторонних. Дайте покоя им и оставьте своё мнение при себе", — высказалась Ольга Орлова.

Певица и бизнесмен, прожившие в браке 18 лет, считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Вместе они воспитывают троих детей. В конце мая Алсу подала на развод, а затем дала понять, что причиной разлада стали измены со стороны предпринимателя.

Ранее звезда "Уральских пельменей" заявила о желании иметь детей.