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"Я хочу много!": 41-летняя звезда "Уральских пельменей" заговорила о детях

41-летняя Юлия Михалкова рассказала о желании стать многодетной матерью

0:46
Шоу-бизнес

Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова в беседе с "КП" призналась, что мечтает стать многодетной матерью.

41-летняя Юлия Михалкова рассказала о желании стать многодетной матерью
Фото: youtube.com by канал Life Channel, PDM

Она не стала скрывать, что хотела бы воспитывать как минимум троих детей, а их пол её совершенно не волнует.

"У меня у друзей есть и сыновья, и дочки. И все они так прекрасны. Главное — любить своих детей и чтобы они были счастливы", — поделилась актриса.

Михалкова рассказывала, что порой ей задают бестактные вопросы и обвиняют в отсутствии полноценной семьи. Сама же Юлия уверена, что должна только платить налоги и соблюдать уголовный кодекс, а больше никому ничего не должна.

Ранее сына Надежды Кадышевой раскритиковали и назвали пафосным.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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