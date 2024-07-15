"Я хочу много!": 41-летняя звезда "Уральских пельменей" заговорила о детях

Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова в беседе с "КП" призналась, что мечтает стать многодетной матерью.
Она не стала скрывать, что хотела бы воспитывать как минимум троих детей, а их пол её совершенно не волнует.
"У меня у друзей есть и сыновья, и дочки. И все они так прекрасны. Главное — любить своих детей и чтобы они были счастливы", — поделилась актриса.
Михалкова рассказывала, что порой ей задают бестактные вопросы и обвиняют в отсутствии полноценной семьи. Сама же Юлия уверена, что должна только платить налоги и соблюдать уголовный кодекс, а больше никому ничего не должна.
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