Семен Трескунов* попросил фанатов о финансовой поддержке после переезда в Испанию

Трескунов* ищет поддержки: как актер планирует собирать пожертвования

Актер Семен Трескунов* обратился к своим фанатам с просьбой о финансовой поддержке. Недавно он предложил подписчикам поддержать его через сервис, который позволяет осуществлять разовые и регулярные пожертвования. Напомним, что в 2022 году Трескунов* осудил спецоперацию на Украине и уехал в Израиль. Затем он переехал в Латвию, где пытался продолжить актерскую карьеру, а позже переселился в Испанию. Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" признавался, что сейчас живет на накопления и вынужден продавать имущество.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Семена Трескунова* @sam_treskunov

14 июля Трескунов* попросил фанатов о финансовой поддержке, а на следующий день, 15 июля, опубликовал сообщение, в котором сообщил, что поддержать его можно только с российских карт и банковских счетов ряда стран СНГ. Для тех, кто хотел бы поддержать его из-за рубежа, он пообещал скоро предоставить отдельный криптокошелек и поблагодарил всех за участие.

*признан в России иностранным агентом