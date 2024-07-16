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Садальский рассказал, как Дональд Трамп бескорыстно помог режиссёру Леониду Гайдаю

Садальский рассказал, как Трамп выручил Леонида Гайдая

1:00
Шоу-бизнес

Станислав Садальский поведал, что Дональд Трамп просил Леонида Гайдая снять его в своей комедии в ответ на дружескую услугу.

Садальский рассказал, как Трамп выручил Леонида Гайдая
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Садальский предположил, что комедию "На Дерибасовской хорошая погода…", теперь будут чаще крутить по российскому телевидению в честь Трампа.

Актёр напомнил, что в титрах фильма выражается благодарность Дональду Трампу, который помог Гайдаю в съёмках, предоставив режиссёру помещение казино в "Тадж-Махале", который принадлежал бизнесмену и шоумену Трампу.

"Он разрешил Гайдаю снимать в своем комплексе целых три дня, причем, совершенно безвозмездно, не взяв ни копейки за аренду", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Трамп попросил сняться в эпизоде фильма, однако получил отказ. Гайдай объяснил, что не снимает самодеятельных артистов.

Ранее Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Романа Виктюка.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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