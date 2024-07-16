Садальский рассказал, как Дональд Трамп бескорыстно помог режиссёру Леониду Гайдаю

Станислав Садальский поведал, что Дональд Трамп просил Леонида Гайдая снять его в своей комедии в ответ на дружескую услугу.
Садальский предположил, что комедию "На Дерибасовской хорошая погода…", теперь будут чаще крутить по российскому телевидению в честь Трампа.
Актёр напомнил, что в титрах фильма выражается благодарность Дональду Трампу, который помог Гайдаю в съёмках, предоставив режиссёру помещение казино в "Тадж-Махале", который принадлежал бизнесмену и шоумену Трампу.
"Он разрешил Гайдаю снимать в своем комплексе целых три дня, причем, совершенно безвозмездно, не взяв ни копейки за аренду", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Трамп попросил сняться в эпизоде фильма, однако получил отказ. Гайдай объяснил, что не снимает самодеятельных артистов.
Ранее Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Романа Виктюка.
Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.