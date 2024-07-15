Решетова опровергла обвинения в уведении мужа и поделилась взглядом на партнерские отношения

Анастасия Решетова рассказала о предпочтениях в отношениях и ответила на обвинения

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогерша Анастасия Решетова рассказала, что встречалась с мужчиной намного старше неё, повторяя модель отношений своих родителей. Она объяснила, что неосознанно привлекала в свою жизнь человека, который должен был заменить одного из родителей, скорее всего, отца. Решетова уточнила, что существенной разницей в возрасте для неё является более 10 лет. Однако она отметила, что уже избавилась от потребности быть в отношениях с более взрослым мужчиной и теперь предпочитает партнерские отношения с ровесником, где не проявляется патриархат и нет ощутимой разницы в возрасте.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Анастасии Решетовой @volkonskaya.reshetova

Недавно Анастасия Решетова оказалась в центре скандала, когда её обвинили в том, что она увела мужа у певицы Алсу. Решетова, бывшая возлюбленная Тимати, уверила, что не стала бы смотреть на женатого мужчину, поскольку для неё привлекательность таких мужчин сразу падает. Однако 24 июня Алсу заявила, что блогерша врет.