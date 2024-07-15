Анастасия Волочкова отвергла обвинения Никиты Джигурды в алкоголизме

Волочкова обвинила Джигурду в использовании её для пиара и подставах

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Никита Джигурда делает едкие замечания в адрес балерины Анастасии Волочковой из-за их ссоры. Волочкова прокомментировала НСН слова шоумена о том, что он пытался спасти её от пристрастия к алкоголю, и отвергла обвинения в алкоголизме, заявив, что они не соответствуют действительности. По мнению балерины, Джигурда ведет себя так из-за того, что она перестала общаться с ним. Волочкова подчеркнула, что она не нуждается в защите от Джигурды, поскольку считает его поступки лишь попыткой привлечь внимание к своей персоне.

Фото: vk.com by Анастасия Волочкова

Балерина также обвинила Джигурду в том, что он многократно использовал её для своего пиара, постоянно создавая стрессовые ситуации, из которых ей приходилось выходить самостоятельно. Она отметила, что Джигурда неоднократно подставлял её и делился личной информацией, что вызывало у неё продолжительные негативные последствия. В заключение Волочкова выразила свое разочарование в Джигурде и попрощалась с ним, назвав его неудачником.