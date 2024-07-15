Алана Мамаева высказалась о "пластических операциях" Ольги Бузовой

Модель Алана Мамаева объяснила, почему Ольга Бузова так изменилась внешне на фоне слухов о пластических операциях звезды "Дома-2".
Алана Мамаева в интервью Алёне Жигаловой рассказала, почему внешность Ольги Бузовой заметно поменялась.
Модель заверила, что Бузова прибегает только к косметическим процедурам, но никогда не соглашается ложиться под нож хирурга, несмотря на то, что клиники пластической хирургии мечтают заполучить её в качестве клиентки.
Жигалова возразила, что у Ольги Бузовой поменялась форма носа.
"Пластики в ней нету. У неё нос такой же. Она реально вся натуральная", — объяснила подруга Бузовой.
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