Алана Мамаева высказалась о "пластических операциях" Ольги Бузовой

Алана Мамаева заверила, что Ольга Бузова не делала пластических операций

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Алана Мамаева объяснила, почему Ольга Бузова так изменилась внешне на фоне слухов о пластических операциях звезды "Дома-2".

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Алана Мамаева в интервью Алёне Жигаловой рассказала, почему внешность Ольги Бузовой заметно поменялась.

Модель заверила, что Бузова прибегает только к косметическим процедурам, но никогда не соглашается ложиться под нож хирурга, несмотря на то, что клиники пластической хирургии мечтают заполучить её в качестве клиентки.

Жигалова возразила, что у Ольги Бузовой поменялась форма носа.

"Пластики в ней нету. У неё нос такой же. Она реально вся натуральная", — объяснила подруга Бузовой.

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