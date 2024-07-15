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Виктория Боня о поступке Джигана: эпизод вырезали из-за невоспитанности рэпера

Джиган оправдался за инцидент на шоу "Выжить в Дубае"

0:46
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган на VK Fest поправил ведущую шоу "Натальная карта" Олесю Иванченко, уточнив, что он не пукнул, а пернул человеку в лицо на шоу "Выжить в Дубае", что он считает разными вещами. Затем музыкант пошутил, сказав, что просто дал газу.

Джиган оправдался за инцидент на шоу "Выжить в Дубае"
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой

9 июля блогерша Виктория Боня сообщила в своем Telegram-канале, что из серии "Выжить в Дубае" вырезали момент, где Джиган совершил этот поступок ради шутки, и выразила удивление его поведением.

По мнению Бони, этим поступком музыкант показал свою невоспитанность, и эпизод был вырезан из-за его оскорбительного характера. Однако, она также отметила, что не осуждает Джигана за его действия.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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