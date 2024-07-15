Ксения Собчак о покушении на Дональда Трампа: если бы за секунду до выстрела не повернул голову

Ксения Собчак объяснила, какие последствия наступили, если бы стрелок убил кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Собчак рассказала, что смотрит эппловский сериал "Dark Matter", повествующий о том, что параллельно с нашим существует бесконечное множество других похожих миров, но в котором происходят иные события.
"Если бы за секунду до выстрела Трамп не повернул голову, то сейчас был бы мертв и мир бы сильно (или немного) изменился", — написала журналистка в "Инстаграме"*.
Она отметила, что республиканцы лишились бы своего лидера незадолго до выборов в президенты США. Найти достойную замену в такие короткие сроки, по мнению Собчак, было бы сложно.
"Но он повернул голову, и этим, как мне кажется уже выиграл выборы, а не только спас свою жизнь. Все в нашем мире — это вот такой случайный поворот головы", — написала Ксения в личном микроблоге.
Ранее Викторию Боню ужаснуло покушение на Дональда Трампа.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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