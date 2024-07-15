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Костенко устроила дерзкую фотосессию с пятимесячным сыном от Дмитрия Тарасова

Анастасия Костенко показала пятимесячного сына от Дмитрия Тарасова

0:50
Шоу-бизнес

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поделилась кадрами с необычной фотосессии с маленьким сыном.

Анастасия Костенко показала пятимесячного сына от Дмитрия Тарасова
Фото: https://www.instagram.com/kostenko.94 by Инсгаграм Анастасии Костенко is licensed under public doman

Анастасия Костенко опубликовала в "Инстаграме"* дерзкую фотосессию с младенцем.

Супруга спортсмена облачилась в образ ковбоя в джинсовых шортах и жилетке с длинными сапогами и леопардовой банданой на голове. Ребёнка тоже нарядили в джинсовые шортики.

"5 прекрасных месяцев Ярославушке", — написал блогер под кадрами.

Ранее мать четверых детей Анастасия Костенко рассказала о сложностях семейной жизни. Она рассказала, чем ей приходится жертвовать ради большой семьи.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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