Костенко устроила дерзкую фотосессию с пятимесячным сыном от Дмитрия Тарасова

Анастасия Костенко показала пятимесячного сына от Дмитрия Тарасова

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поделилась кадрами с необычной фотосессии с маленьким сыном.

Фото: https://www.instagram.com/kostenko.94 by Инсгаграм Анастасии Костенко is licensed under public doman

Анастасия Костенко опубликовала в "Инстаграме"* дерзкую фотосессию с младенцем.

Супруга спортсмена облачилась в образ ковбоя в джинсовых шортах и жилетке с длинными сапогами и леопардовой банданой на голове. Ребёнка тоже нарядили в джинсовые шортики.

"5 прекрасных месяцев Ярославушке", — написал блогер под кадрами.

Ранее мать четверых детей Анастасия Костенко рассказала о сложностях семейной жизни. Она рассказала, чем ей приходится жертвовать ради большой семьи.

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