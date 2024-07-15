Ксения Собчак рассказала, что сын Платон заставил её болеть за Испанию

Ксения Собчак объяснила, что вынуждена была смотреть с сыном футбольный матч между Англией и Испанией.
Собчак опубликовала в своём Telegram-канале кадры с семейного просмотра финального футбольного матча "Евро-2024". Журналистка отметила, что вынуждена была стать футбольной фанаткой.
"Ну что, вот это и случилось. Приходится смотреть футбол ради Платона. Он болеет за Испанию. Ну значит, я тоже. Счастье! Выиграли испанцы!" — написала Ксения под фотографией с радостным сыном.
Ране автор и исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза обвинил в садизме сотрудников телеканала "Матч-ТВ".
Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.