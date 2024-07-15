Ксения Собчак рассказала, что сын Платон заставил её болеть за Испанию

Сын Ксении Собчак Платон заставил мать болеть за Испанию

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, что вынуждена была смотреть с сыном футбольный матч между Англией и Испанией.

Фото: @ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

Собчак опубликовала в своём Telegram-канале кадры с семейного просмотра финального футбольного матча "Евро-2024". Журналистка отметила, что вынуждена была стать футбольной фанаткой.

"Ну что, вот это и случилось. Приходится смотреть футбол ради Платона. Он болеет за Испанию. Ну значит, я тоже. Счастье! Выиграли испанцы!" — написала Ксения под фотографией с радостным сыном.

Ране автор и исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза обвинил в садизме сотрудников телеканала "Матч-ТВ".