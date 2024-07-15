Беременная Мария Погребняк объяснила, почему решила отложить свою свадьбу

Блогер Мария Погребняк, которая ждёт четвёртого ребёнка, призналась, что собиралась выйти замуж ещё зимой, однако передумала.
Беременная Мария Погребняк объяснила, что её свадьба с возлюбленным Игорем Головинским должна была состояться несколько месяцев назад.
Бракосочетание решено было отложить из-за страха перед народными поверьями, которые говорят о том, что високосный год — не счастливый.
Блогер поняла, что сейчас всё её внимание должно быть сосредоточено на малыше.
"Штамп в паспорте, когда люди любят друг друга, ничего не значит. Мы зовём друг друга муж и жена", — выразила своё мнение Мария.
Ранее беременная Погребняк оказалась в больнице после отдыха в Турции.
Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.