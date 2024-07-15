Беременная Мария Погребняк объяснила, почему решила отложить свою свадьбу

Мария Погребняк рассказала, почему испугалась выходить замуж

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк, которая ждёт четвёртого ребёнка, призналась, что собиралась выйти замуж ещё зимой, однако передумала.

Фото: @mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman

Беременная Мария Погребняк объяснила, что её свадьба с возлюбленным Игорем Головинским должна была состояться несколько месяцев назад.

Бракосочетание решено было отложить из-за страха перед народными поверьями, которые говорят о том, что високосный год — не счастливый.

Блогер поняла, что сейчас всё её внимание должно быть сосредоточено на малыше.

"Штамп в паспорте, когда люди любят друг друга, ничего не значит. Мы зовём друг друга муж и жена", — выразила своё мнение Мария.

Ранее беременная Погребняк оказалась в больнице после отдыха в Турции.