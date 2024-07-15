Модель Оксана Самойлова попала в больницу после инцидента на VK Fest

36-летней модели Оксане Самойловой потребовалась помощь врачей на VK Fest, о чем она рассказала в соцсети. 14 июля в "Лужниках" состоялся VK Fest, на котором присутствовали многие звезды, включая Оксану и Джигана.
Для выхода в свет супруги выбрали парные образы в белом цвете: Джиган был в майке, джинсах и кедах, а Самойлова — в платье с асимметричным кроем. Пара позировала фотографам и общалась с поклонниками. Мероприятие закончилось для Самойловой инцидентом, после которого она оказалась на медицинской каталке.
Знаменитость не уточнила, что именно с ней произошло, но опубликовала фото с этого момента.
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