Модель Оксана Самойлова попала в больницу после инцидента на VK Fest

Оксана Самойлова оказалась на медицинской каталке после VK Fest

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

36-летней модели Оксане Самойловой потребовалась помощь врачей на VK Fest, о чем она рассказала в соцсети. 14 июля в "Лужниках" состоялся VK Fest, на котором присутствовали многие звезды, включая Оксану и Джигана.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Оксаны Самойловой @samoylovaoxana

Для выхода в свет супруги выбрали парные образы в белом цвете: Джиган был в майке, джинсах и кедах, а Самойлова — в платье с асимметричным кроем. Пара позировала фотографам и общалась с поклонниками. Мероприятие закончилось для Самойловой инцидентом, после которого она оказалась на медицинской каталке.

Знаменитость не уточнила, что именно с ней произошло, но опубликовала фото с этого момента.