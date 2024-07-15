Названы места в Москве, где можно встретить Иду Галич: блогер поделилась предпочтениями

Российская телеведущая и блогер Ида Галич рассказала о своих предпочтениях в прогулках и спорте на VK Fest.
Галич призналась, что любит гулять по району, где она живет. В частности, она отметила новые спортивные площадки у "Лужников", которые, по её словам, активно используются жителями. На этих спортобъектах люди часто играют в теннис и бадминтон, а мужчины тренируют свои спины, сообщает NEWS.ru.
Кроме того, Ида Галич подчеркнула свою любовь к историческому центру Москвы. Она часто гуляет по таким улицам, как Большая Никитская, Большая Дмитровка и Петровка. Блогер отметила, что её можно часто встретить на этих улицах во время прогулок.
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