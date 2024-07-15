Шура раскрыл правду о концертах в 90-е: артистам приходилось использовать сетку

Певец Шура рассказал о своих концертах в 90-е

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На VK Fest певец Александр Медведев, известный как Шура, поделился воспоминаниями о своих выступлениях в 90-е годы.

Фото: vk.com by Официальная страница Шуры в соцсетях, CC BY-SA 4.0

Он рассказал, что часто выступал за сеткой, чтобы организаторы могли уберечь его от летящих бутылок и других предметов, брошенных зрителями. Эту практику ему посоветовала певица Лариса Долина.

Шура отметил, что в то время зрители, находясь в хорошем настроении и весело проводя время, часто кидали на сцену банки и бутылки. По его словам, такие действия не всегда означали недовольство публики, а скорее были результатом того, что люди хорошо проводили время и выпивали, сообщает NEWS.ru.

Певец также поделился случаем, когда ему разбили голову зажигалкой Zippo. Это произошло, когда одна из поклонниц бросила зажигалку на сцену, пытаясь сделать ему подарок. Шура отметил, что такие инциденты были типичными для 90-х годов.