Любовь Успенская раскрыла, чем занимается параллельно с основной работой

Любовь Успенская рассказала о своей "второй работе"

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская на фестивале "Славянский базар" в Витебске сообщила, что у нее практически нет свободного времени.

Фото: Openverse by Serge Serebro, CC BY-SA 3.0

Артистка пояснила, что помимо своей основной работы она активно занимается продюсированием своей дочери, которая сейчас записывает альбом, сообщает NEWS. ru.

Успенская отметила, что всё её свободное время уходит на работу в студии и помощь дочери в музыкальной карьере. Она также добавила, что её дочь приехала вместе с ней на фестиваль.

Ранее сообщалось, что певица Инстасамка не попала в слова фонограммы во время выступления на VK Fest.