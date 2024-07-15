Любовь Успенская раскрыла, чем занимается параллельно с основной работой

Певица Любовь Успенская на фестивале "Славянский базар" в Витебске сообщила, что у нее практически нет свободного времени.
Артистка пояснила, что помимо своей основной работы она активно занимается продюсированием своей дочери, которая сейчас записывает альбом, сообщает NEWS. ru.
Успенская отметила, что всё её свободное время уходит на работу в студии и помощь дочери в музыкальной карьере. Она также добавила, что её дочь приехала вместе с ней на фестиваль.
Ранее сообщалось, что певица Инстасамка не попала в слова фонограммы во время выступления на VK Fest.
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