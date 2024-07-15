Сергей Бурунов высказался о продолжении нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Сергей Бурунов выступил против продолжения сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал главным проектом конца 2023 года, вызвав смешанные реакции зрителей: одни восхищались актерским мастерством, другие критиковали жестокость сюжета.

Фото: Фотобанк Sport24 by Александр Мысякин, CC BY-SA 2.0

После завершения проекта поклонники обратились к режиссеру Жоре Крыжовникову с просьбами о продолжении сериала.

Однако, Сергей Бурунов и другие актеры категорически против второго сезона. Бурунов отметил, что сериал охватывает конкретный исторический период с 1986 по 1989 год и дальше продолжать нет смысла. Алексей Гореславский из Института развития интернета подтвердил, что создатели считают произведение цельным и завершенным.