Сергей Бурунов высказался о продолжении нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал главным проектом конца 2023 года, вызвав смешанные реакции зрителей: одни восхищались актерским мастерством, другие критиковали жестокость сюжета.
После завершения проекта поклонники обратились к режиссеру Жоре Крыжовникову с просьбами о продолжении сериала.
Однако, Сергей Бурунов и другие актеры категорически против второго сезона. Бурунов отметил, что сериал охватывает конкретный исторический период с 1986 по 1989 год и дальше продолжать нет смысла. Алексей Гореславский из Института развития интернета подтвердил, что создатели считают произведение цельным и завершенным.
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