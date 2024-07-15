Королевская семья разъединилась: принц Уильям оставил Кейт в Англии ради футбола

Кейт Миддлтон порадовала публику на Уимблдоне, появившись вместе с дочерью Шарлоттой, в то время как принц Уильям с сыном Джорджем отправились в Берлин поддержать Англию в финале Евро-2024.
Кейт выглядела веселой и активно общалась с подданными, а Шарлотта умиляла публику своей гордостью за мать. Уильям и Джордж болели за английскую команду, которая играла с Испанией. Испанский король Филипп также присутствовал на матче с дочерью Софией.
Англия уступила Испании со счетом 2:1, которая стала чемпионом Европы впервые с 2012 года.
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