Королевская семья разъединилась: принц Уильям оставил Кейт в Англии ради футбола

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Принц Уильям посетил финал Евро-2024 вместе с сыном

0:40
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон порадовала публику на Уимблдоне, появившись вместе с дочерью Шарлоттой, в то время как принц Уильям с сыном Джорджем отправились в Берлин поддержать Англию в финале Евро-2024.

Принц Уильям посетил финал Евро-2024 вместе с сыном
Фото: royalnavy.mod.uk by Royal Navy is licensed under Open Government Licence v3.0

Кейт выглядела веселой и активно общалась с подданными, а Шарлотта умиляла публику своей гордостью за мать. Уильям и Джордж болели за английскую команду, которая играла с Испанией. Испанский король Филипп также присутствовал на матче с дочерью Софией.

Англия уступила Испании со счетом 2:1, которая стала чемпионом Европы впервые с 2012 года.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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