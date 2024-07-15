Ирина Горбачёва раскрыла детали конфликта с Дюжевым на съёмках "Бременских музыкантов"

Ирина Горбачева и Дмитрий Дюжев исполнили роли сказочных персонажей в новых "Бременских музыкантах".
Павел Воля отметил талант Горбачевой, которая сыграла кошку, и обсудил с ней трудности на съемочной площадке. В ходе беседы вспомнили о Дмитрии Дюжеве, который играл Осла. Павел Воля спросил Горбачеву о напряженных отношениях с Дюжевым на съемках. Актриса подтвердила наличие конфликта, но заверила, что они сумели разрешить его.
Ирина также упомянула о своем прошлом конфликте с продюсерами сериала "Чики", из-за которого проект не получил продолжения. Она публично извинилась перед продюсерами за свое поведение и призналась в своих ошибках.
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