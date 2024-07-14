Полиция быстро нашла угнанную машину Тимати

Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, рассказал журналистам историю угона одного из своих автомобилей. Машина исчезла со стоянки в центре Москвы, и рэпер сразу обратился в полицию.
Полиция сработала идеально и в течение часа нашла угнанное транспортное средство, задержала преступников и вернула автомобиль в целостности и сохранности. Этот неприятный инцидент произошел несколько месяцев назад. Музыкант был поражен столь оперативным решением проблемы, отмечая, что многие ему не верят, когда он рассказывает эту историю.
Юнусов обладает солидным автопарком, включающим такие машины, как Mercedes-Maybach G Landaulet, Mercedes G 4x4, Mercedes Benz SL 600, Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVelose, Mercedes-Benz 300SL и Lamborghini Veneno Roadster, а также мотоцикл Harley-Davidson Softail.
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