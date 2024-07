Принцесса Уэльская покорила Уимблдон своим появлением

Британские болельщики с особым трепетом ожидали финал Уимблдонского теннисного турнира, поскольку больная раком Кейт Миддлтон должна была появиться на стадионе. Принцесса Уэльская не разочаровала своих поклонников и была замечена в VIP-ложе на финальном матче мужского одиночного разряда.

Фото: openverse.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +), CC BY 2.0