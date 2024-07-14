Принцесса Уэльская покорила Уимблдон своим появлением

Кейт Миддлтон: радостное появление на финале Уимблдона

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британские болельщики с особым трепетом ожидали финал Уимблдонского теннисного турнира, поскольку больная раком Кейт Миддлтон должна была появиться на стадионе. Принцесса Уэльская не разочаровала своих поклонников и была замечена в VIP-ложе на финальном матче мужского одиночного разряда.

Фото: openverse.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +), CC BY 2.0

Кейт нарядилась в яркое платье с элегантным черным бантиком на груди и держала в руке бежевую сумочку. Впервые за долгое время супругу принца Уильяма видели такой радостной — ее глаза светились счастьем, а на лице сияла улыбка. Стадион приветствовал Миддлтон стоячими аплодисментами. В отличие от Меган Маркл, Кейт Миддлтон завоевала доверие британцев благодаря своей доброте и благородству.

Супруга принца Уэльского чтит законы и традиции королевской семьи, за что ее любят во дворце, а бесчисленная армия поклонников сравнивает ее с легендарной леди Ди.