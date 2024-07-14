Звезды против "народников": борьба за лидерство в пятой серии "Выжить в Дубае"

Виктория Боня покидает "Выжить в Дубае": разочарование и честный бой

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

14 июля вышла пятая серия реалити-шоу "Выжить в Дубае. Возвращение", где две команды — звезды и "народники" — продолжают сражаться за комфортные условия жизни на арабском курорте и крупный денежный приз.

Фото: youtube.com by канал Omline, PDM

В новой серии участники, ночевавшие в отеле, за завтраком пытались уличить друг друга в нечестной игре и наличии коалиций. Каждая сторона нападала на оппонентов, утверждая, что именно их команда честная и дружная. Виктория Боня выразила разочарование в других участниках, которые не проявили отвагу, а Торнике Квитатиани решил наладить отношения с "народниками" для будущего слияния команд.

Команды провели время в отеле вместе, где Самойлова отметила первый более или менее близкий контакт с "народниками". Во время игры в "Морской бой" команды долго промахивались, но в конце концов победа досталась звездам. На голосовании "народники" номинировали на уход Андрея Зубенко, а звезды отправили на испытание Викторию Боню.

Малые испытания включали задания "Черное/Белое" и "Извилистый путь", в которых Андрей Зубенко показал лучшие результаты, чем Виктория Боня. После испытаний Виктория выразила мнение, что ребята не расстроятся из-за её ухода, поскольку считали её разменной монетой.