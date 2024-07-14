И даже за деньги нет: Инстасамка не попала в слова фонограммы и опозорилась на VK Fest

Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) выступила на VK Fest под фонограмму, однако не смогла попасть в большинство слов песни. Об этом пишет NEWS.RU.
Дарья вышла на сцену в красном облегающем платье с леопардовым принтом, прикрыв лицо чёрной вуалью. Она исполнила для зрителей свой нашумевший хит "За деньги да". Однако большинство пришедших обратили внимание, что исполнительница не может попасть в слова включённой фонограммы.
В марте 2024 года артистка сообщила, что собирается сдать ЕГЭ и поступить в университет, чтобы получить высшее образование.
Ранее Виктория Боня показала свои апартаменты в Монако.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.