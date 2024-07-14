"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако

Виктория Боня показала свои апартаменты в Монако

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и модель Виктория Боня в личном Telegram-канале показала интерьеры своих апартаментов в Монако. Она заявила, что живёт в раю.

Фото: youtube.com by канал Omline, PDM

Виктория снимает апартаменты с видом на море. В доме есть две спальни, несколько ванных комнат, гардероб, кухня, прихожая и гостиная. Она пояснила, что у неё есть свой отдельный выход на пляж.

Блогерша снимает не очень большое жильё, но у неё есть терраса с диванами и лежаками. Также внимание поклонников привлекли шкафы, которые ломятся от нарядов и дизайнерской обуви.

Известно, что именно в этом месте Виктория Боня прожила семь лет с Алексом Смерфитом, отцом её 12-летней дочери Анджелины. Правда, избранники так и не решились на регистрацию брака. Недавно стало известно о новом романе мужчины с бывшей моделью Victoria's Secret.

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