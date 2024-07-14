"Никому не советую": Мария Погребняк рассказала, почему не хочет рожать малыша за границей

Беременная Мария Погребняк отказалась рожать малыша за границей

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Мария Погребняк в беседе с VOICE призналась, что одного из трёх сыновей рожала в Германии, поэтому не хочет рожать будущего малыша за границей.

Фото: youtube.com by канал RU.TV, PDM

Модель призналась, что двоих детей родила в клинике "Мать и дитя" в Москве. И только один мальчик появился на свет в Германии.

"Я рожала в Германии. Никогда в жизни никому не советую рожать за границей. У них всё очень там странно. Я первого и второго ребенка родила в роддоме "Мать и дитя" в Москве, там же планирую родить четвёртого", — поделилась Погребняк.

Мария Погребняк в прошлом году развелась с супругом, футболистом Павлом Погребняком, от которого родила троих сыновей. Сейчас она ждёт малыша от возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского. Для предпринимателя это будет первый ребёнок.

Блогерша также сообщила, что пол они решили узнать в день родов, поэтому придумали имя и для мальчика, и для девочки. Так, в первом случае это будет Владимир, а во втором — Росияна.

Ранее блогер Алексей Столяров появился на VK Fest с новой возлюбленной.