Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые приблизились к разгадке тайны первого в мире аналогового компьютера
Певица Инстасамка не попала в слова фонограммы во время выступления на VK Fest
Виктория Боня показала свои апартаменты в Монако
Как предотвратить потери урожая овощей из-за палящего солнца
Стало известно, о чём может рассказать кошачий хвост
Геймплей ремейка "Готики" покажут на презентации THQ Nordic в августе 2024 года
Путин одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2024 год
Дочка певицы Максим исполнила трогательную песню
Автоэксперт рассказал о ключевом отличии в принципах работы вариатора и "робота"
"Никому не советую": Мария Погребняк рассказала, почему не хочет рожать малыша за границей

Беременная Мария Погребняк отказалась рожать малыша за границей

1:13
Шоу-бизнес

Блогерша Мария Погребняк в беседе с VOICE призналась, что одного из трёх сыновей рожала в Германии, поэтому не хочет рожать будущего малыша за границей.

Беременная Мария Погребняк отказалась рожать малыша за границей
Фото: youtube.com by канал RU.TV, PDM

Модель призналась, что двоих детей родила в клинике "Мать и дитя" в Москве. И только один мальчик появился на свет в Германии.

"Я рожала в Германии. Никогда в жизни никому не советую рожать за границей. У них всё очень там странно. Я первого и второго ребенка родила в роддоме "Мать и дитя" в Москве, там же планирую родить четвёртого", — поделилась Погребняк.

Мария Погребняк в прошлом году развелась с супругом, футболистом Павлом Погребняком, от которого родила троих сыновей. Сейчас она ждёт малыша от возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского. Для предпринимателя это будет первый ребёнок.

Блогерша также сообщила, что пол они решили узнать в день родов, поэтому придумали имя и для мальчика, и для девочки. Так, в первом случае это будет Владимир, а во втором — Росияна.

Ранее блогер Алексей Столяров появился на VK Fest с новой возлюбленной.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Последние материалы
Геймплей ремейка "Готики" покажут на презентации THQ Nordic в августе 2024 года
Путин одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2024 год
Беременная Мария Погребняк отказалась рожать малыша за границей
Автоэксперт рассказал о ключевом отличии в принципах работы вариатора и "робота"
Дочка певицы Максим исполнила трогательную песню
Борщ станет ещё вкуснее: вот что нужно сделать со сметаной
Google провело исследование о последствиях использования ИИ
Удлиняющая, объемная или подкручивающая: виды туши для разных типов ресниц
Умерла звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти: актриса долго боролась с онкологией
Врач Панова: рост психических расстройств в России обусловлен улучшением диагностики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников