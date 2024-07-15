42-летний певец Дима Билан рассказал, почему не намерен жениться

Дима Билан признался, что не будет жениться

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Победитель "Евровидения" Дима Билан объяснил, почему отказался от перспективы вступления в брак.

Фото: https://vk.com/bilan_dima by ВК-аккаунт Димы Билана is licensed under public doman

42-летний певец Дима Билан заявил, что решил не связывать себя узами брака. Артист объяснил, что такое принял такое решение из-за некоторого негативного жизненного опыта.

"Я не планирую создавать семью. Бывает опыт разный: счастливый и не очень. Второй вариант меня коснулся", — цитирует слова исполнителя хита "Невозможное возможно" издание "Блокнот".

Билан вспомнил, что примерил на себя роль отца в 14-летнем возрасте, помогая матери ухаживать за маленькой сестрой. Он назвал это юношеским отцовством.

Ранее Дима Билан впервые за долгое время раскрыл детали личной жизни.