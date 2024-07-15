Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Фото: https://vk.com/zdorovie_info by ВК-аккаунт Елены Малышевой is licensed under public doman

Садальский опубликовал в своём Telegram-канале видео дворца Елены Малышевой в США, который телеведущая приобрела в 2016 году.

Площадь участка составляет около 1 гектара. Величественное здание с колоннами расположено на берегу реки Гудзон. Вокруг дома — зелёные газоны и дорожки, вымощенные брусчаткой.

Садальский оценил недвижимость теледоктора словами писателя Александр Солженицына.

"Сегодня нами правят предатели", люди, которые не связывают своё будущее и жизнь своих детей с этой страной", — привёл слова литератора заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

В США живут сыновья Елены Малышевой с семьями. Телеведущая иногда гостит у своих наследников.