Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.
Садальский опубликовал в своём Telegram-канале видео дворца Елены Малышевой в США, который телеведущая приобрела в 2016 году.
Площадь участка составляет около 1 гектара. Величественное здание с колоннами расположено на берегу реки Гудзон. Вокруг дома — зелёные газоны и дорожки, вымощенные брусчаткой.
Садальский оценил недвижимость теледоктора словами писателя Александр Солженицына.
"Сегодня нами правят предатели", люди, которые не связывают своё будущее и жизнь своих детей с этой страной", — привёл слова литератора заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
В США живут сыновья Елены Малышевой с семьями. Телеведущая иногда гостит у своих наследников.
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