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Садальский высказался о покушении на Дональда Трампа: "Это у них что, национальная забава?"

Садальский назвал стрельбу в президентов США национальной забавой

0:48
Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались убить выстрелом.

Садальский назвал стрельбу в президентов США национальной забавой
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" перечислил имена лидеров США, которые подвергались покушениям в разные годы.

"Голливуд! Это у них что, национальная забава? Линкольн, Маккинли, Гарфилд, Кеннеди уже смотрят на эту демократию с небес", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр отметил, что не стоит идеализировать Соединённые Штаты, думая, что там всё время светит солнце и люди друг другу улыбаются.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп получил ранение в ухо при стрельбе в Пенсильвании.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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