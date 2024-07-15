Садальский высказался о покушении на Дональда Трампа: "Это у них что, национальная забава?"

Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались убить выстрелом.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" перечислил имена лидеров США, которые подвергались покушениям в разные годы.
"Голливуд! Это у них что, национальная забава? Линкольн, Маккинли, Гарфилд, Кеннеди уже смотрят на эту демократию с небес", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр отметил, что не стоит идеализировать Соединённые Штаты, думая, что там всё время светит солнце и люди друг другу улыбаются.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп получил ранение в ухо при стрельбе в Пенсильвании.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.