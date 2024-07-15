Садальский высказался о покушении на Дональда Трампа: "Это у них что, национальная забава?"

Садальский назвал стрельбу в президентов США национальной забавой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались убить выстрелом.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" перечислил имена лидеров США, которые подвергались покушениям в разные годы.

"Голливуд! Это у них что, национальная забава? Линкольн, Маккинли, Гарфилд, Кеннеди уже смотрят на эту демократию с небес", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр отметил, что не стоит идеализировать Соединённые Штаты, думая, что там всё время светит солнце и люди друг другу улыбаются.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп получил ранение в ухо при стрельбе в Пенсильвании.