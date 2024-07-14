"Я встретил адекватного человека": бывший муж Шойгу рассказал о романе с известной девушкой, с которой познакомился полтора месяца назад

Бывший муж Ксении Шойгу закрутил роман с чемпионкой мира по бальным танцам

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Алексей Столяров, бывший супруг Ксении Шойгу, в беседе с Super на VK Fest признался, что встречается с чемпионкой мира по бальным танцам Верой Бондаревой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алексея Столярова в Инстаграм, PDM

Помимо этого, мужчина рассказал, что успел за последнее время приобрести квартиру, сделать там ремонт и даже закрыть ипотечный кредит. Но основное внимание уделил тому, что встретил любимую женщину.

"Там что-то выкладывали про меня, что-то писали, но наконец-то у меня появилась девушка, с которой я счастлив", — отметил Алексей.

Выяснилось, что возлюбленные познакомились лишь полтора месяца назад, но понравились друг другу сразу же.

Вера Бондарева ведёт успешный блог, занимается бальными танцами, снимается в клипах у известных артистов, а также принимала участие в шоу "Титаны" на ТНТ.

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