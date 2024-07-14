Решетова словами из анекдота дала понять, кем считает обсуждающих её знаменитостей на фоне развода Алсу

Модель Анастасия Решетова на фоне хейта заявила, что "не спорит с дураками"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова, оказавшаяся в эпицентре скандала на фоне развода певицы Алсу с супругом, в личном блоге призналась, что "не спорит с дураками".

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец, PDM

Один из поклонников блогерши решил узнать у неё, как она переживает хейт в свою сторону. В качестве ответа она опубликовала картинку с анекдотом. Особое внимание аудитории привлекли слова: "Я никогда не спорю с дураками". Тем самым Решетова дала понять, что не обращает внимание на шум, поднявшийся вокруг её личности.

Певица Алсу подала на развод спустя 18 лет брака. В июне она дала понять, что слухи о связи её мужа, бизнесмена Яна Абрамова с Анастасией Решетовой правдивы. Исполнительница назвала её "девушкой с низкой социальной ответственностью".

При этом сама бывшая возлюбленная рэпера Тимати слова певицы в свой адрес не комментировала.

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