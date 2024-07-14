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Яна Рудковская раскрыла причину, почему ей отключили микрофон на VK Fest

Яна Рудковская уверена, что ей отключили микрофон на VK Fest из-за Аллы Михеевой

Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в личном Telegram-канале заявила, что попала в неловкую ситуацию на фестивале VK Fest из-за ведущей Аллы Михеевой.

Яна Рудковская уверена, что ей отключили микрофон на VK Fest из-за Аллы Михеевой
Фото: youtube.com by канал KENG TV, PDM

Бизнесвумен отключили микрофон в тот момент, когда она собиралась раскрыть имя хедлайнера мероприятия.

"Я всегда говорю, когда правая рука не знает, что делает левая, получаются неприятные моменты — это минус многих фестивалей и премий", — написала Яна.

Рудковская подчеркнула, что Михеева сама задала вопрос про хедлайнера и ждала ответа. Естественно, что продюсер прекрасно знает, кто будет той самой звездой масштабного события. И гости стали по букве вытягивать из Яны имя, но, по всей видимости, Михеевой в этот момент редакторы заявили, что раскрывать личность артиста не стоит.

Организаторы со сцены принесли извинения перед супругой фигуриста Евгения Плющенко, что она считает профессиональным подходом.

Ранее стало известно, что певица Mary Gu собирается замуж.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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