Яна Рудковская раскрыла причину, почему ей отключили микрофон на VK Fest

Яна Рудковская уверена, что ей отключили микрофон на VK Fest из-за Аллы Михеевой

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в личном Telegram-канале заявила, что попала в неловкую ситуацию на фестивале VK Fest из-за ведущей Аллы Михеевой.

Фото: youtube.com by канал KENG TV, PDM

Бизнесвумен отключили микрофон в тот момент, когда она собиралась раскрыть имя хедлайнера мероприятия.

"Я всегда говорю, когда правая рука не знает, что делает левая, получаются неприятные моменты — это минус многих фестивалей и премий", — написала Яна.

Рудковская подчеркнула, что Михеева сама задала вопрос про хедлайнера и ждала ответа. Естественно, что продюсер прекрасно знает, кто будет той самой звездой масштабного события. И гости стали по букве вытягивать из Яны имя, но, по всей видимости, Михеевой в этот момент редакторы заявили, что раскрывать личность артиста не стоит.

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