Исполнительница хита "Не влюбляйся" собралась замуж спустя два года после развода

Певица Мария Гусарова, выступающая под псевдонимом Mary Gu, выходит замуж за солиста группы Wildways Анатолия Борисова.
Исполнительница опубликовала в личном блоге снимки на фоне Эйфелевой башни в Париже, где ей сделал предложение избранник.
"Я невеста", — лаконично призналась артистка.
Мария Гусарова уже была замужем за Дмитрием Богоявленским, который работал у неё PR-менеджером, однако в 2022 году пара распалась. Известно также, что она состояла в романтических отношениях с Сергеем Драгни.
Нынешнему избраннику певицы 31 год.
Ранее бывший супруг Ксении Бородиной рассказал, планирует ли детей с нынешней супругой.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.