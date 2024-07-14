Исполнительница хита "Не влюбляйся" собралась замуж спустя два года после развода

Певица Mary Gu выходит замуж за солиста группы Wildways Анатолия Борисова

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мария Гусарова, выступающая под псевдонимом Mary Gu, выходит замуж за солиста группы Wildways Анатолия Борисова.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Mary Gu в Инстаграм, PDM

Исполнительница опубликовала в личном блоге снимки на фоне Эйфелевой башни в Париже, где ей сделал предложение избранник.

"Я невеста", — лаконично призналась артистка.

Мария Гусарова уже была замужем за Дмитрием Богоявленским, который работал у неё PR-менеджером, однако в 2022 году пара распалась. Известно также, что она состояла в романтических отношениях с Сергеем Драгни.

Нынешнему избраннику певицы 31 год.

Ранее бывший супруг Ксении Бородиной рассказал, планирует ли детей с нынешней супругой.