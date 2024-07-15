Викторию Боню и Александра Мясникова ужаснуло покушение на Трампа: "Дикий Запад во всей красе!"

Российские знаменитости эмоционально отреагировали на новость о том, что кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались застрелить.
Близко к сердцу сообщение о том, что в Дональда Трампа стреляли во время его публичного выступления приняла звезда "Дома-2" Виктория Боня.
"Это называется демократия? Серьёзно? В 2024 году. Надеюсь, он цел и невредим", — написала Боня в "Инстаграме"*.
Беспокойство о судьбе Трампа выразил теледоктор Александр Мясников.
"Просто нет слов! Дикий Запад во всей красе! И они нам что-то там говорят?! Ну а Трамп — молодец, сохранил присутствие духа!" — написал Мясников в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что стрелка, пытавшегося убить Трампа, ликвидировали на месте.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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