Викторию Боню и Александра Мясникова ужаснуло покушение на Трампа: "Дикий Запад во всей красе!"

Виктория Боня и Александр Мясников выразили обеспокоенность за судьбу Трампа

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские знаменитости эмоционально отреагировали на новость о том, что кандидата в президенты США Дональда Трампа пытались застрелить.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Близко к сердцу сообщение о том, что в Дональда Трампа стреляли во время его публичного выступления приняла звезда "Дома-2" Виктория Боня.

"Это называется демократия? Серьёзно? В 2024 году. Надеюсь, он цел и невредим", — написала Боня в "Инстаграме"*.

Беспокойство о судьбе Трампа выразил теледоктор Александр Мясников.

"Просто нет слов! Дикий Запад во всей красе! И они нам что-то там говорят?! Ну а Трамп — молодец, сохранил присутствие духа!" — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что стрелка, пытавшегося убить Трампа, ликвидировали на месте.

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