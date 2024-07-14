Курбан Омаров и его супруга Валерия рассказали, планируют ли детей

Бизнесмен Курбан Омаров и его новоиспечённая супруга Валерия в соцсетях признались, что хотят завести как минимум троих детей.
Предприниматель сделал предложение возлюбленной в феврале этого года, а уже в мае они зарегистрировали брак. Поклонники на постоянной основе пишут о возможной беременности 23-летней девушки.
Курбан Омаров был женат до Валерии два раза — первая жена родила ему сына Омара, а вторая экс-супруга, телеведущая Ксения Бородина подарила дочь Теону.
Не так давно Курбан Омаров, которого в своё время экс-участница "Дома-2" обвиняла в изменах, признался, что мужчину невозможно увести из семьи без его желания.
Ранее Алёна Хмельницкая рассказала, как прошло её расставание с бывшим возлюбленным.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.