Курбан Омаров и его супруга Валерия рассказали, планируют ли детей

Бывший муж Бородиной рассказал, что хочет троих детей от супруги Валерии

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бизнесмен Курбан Омаров и его новоиспечённая супруга Валерия в соцсетях признались, что хотят завести как минимум троих детей.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Курбана Омарова в Инстаграм, PDM

Предприниматель сделал предложение возлюбленной в феврале этого года, а уже в мае они зарегистрировали брак. Поклонники на постоянной основе пишут о возможной беременности 23-летней девушки.

Курбан Омаров был женат до Валерии два раза — первая жена родила ему сына Омара, а вторая экс-супруга, телеведущая Ксения Бородина подарила дочь Теону.

Не так давно Курбан Омаров, которого в своё время экс-участница "Дома-2" обвиняла в изменах, признался, что мужчину невозможно увести из семьи без его желания.

Ранее Алёна Хмельницкая рассказала, как прошло её расставание с бывшим возлюбленным.