Блогер Ида Галич показала, как выглядит её живот по утрам до завтрака

Блогер Ида Галич восхитилась своей утренней стройностью. Плоский живот она поспешила показать своим поклонникам.
Ида Галич опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото у зеркала в полный рост. Звезда интернета продемонстрировала свои стройные ноги и красивый плоский живот.
"Мне бы так хотелось, чтобы я всегда так выглядела, а не только до завтрака", — написала под снимком Ида.
Она отметила, что она до и после завтрака — это два разных человека.
Ранее звезда мировой оперы Анна Нетребко похвасталась стройной фигурой. Поклонники певицы отметили, что она с годами становится всё моложе и моложе.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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