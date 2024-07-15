Блогер Ида Галич показала, как выглядит её живот по утрам до завтрака

Блогер Ида Галич похвасталась стройной фигурой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич восхитилась своей утренней стройностью. Плоский живот она поспешила показать своим поклонникам.

Фото: https://www.instagram.com/galichida by Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman

Ида Галич опубликовала в сторис "Инстаграма"* фото у зеркала в полный рост. Звезда интернета продемонстрировала свои стройные ноги и красивый плоский живот.

"Мне бы так хотелось, чтобы я всегда так выглядела, а не только до завтрака", — написала под снимком Ида.

Она отметила, что она до и после завтрака — это два разных человека.

Ранее звезда мировой оперы Анна Нетребко похвасталась стройной фигурой. Поклонники певицы отметили, что она с годами становится всё моложе и моложе.

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