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"Мучали друг друга переписками": Алёна Хмельницкая раскрыла детали расставания с молодым возлюбленным

Актриса Алёна Хмельницкая заявила о нелёгком расставании с молодым возлюбленным

1:04
Шоу-бизнес

Актриса Алёна Хмельницкая призналась, что к расставанию с молодым возлюбленным, бизнесменом Александром Синюшиным, она шла очень медленно. По её словам, лишь решение о разрыве им удалось принять быстро.

Актриса Алёна Хмельницкая заявила о нелёгком расставании с молодым возлюбленным
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

Она пояснила, что причиной разлада стали не потеря чувств или разница в возрасте. Артистка напомнила, что они прожили вместе восемь лет.

"Но да, у каждой пары свой срок. Всё очень индивидуально. В любви нет никаких общих правил. Надо разглядывать каждого человека в отдельности. Очень много всего. Не было никакого щелчка, ни приятного, ни иного", — пояснила бывшая жена Тиграна Кеосаяна.

Хмельницкая призналась, что ещё какое-то время после разрыва они с Александром поддерживали общение и мучали друг друга переписками. Но в итоге ей удалось договориться с самой собой о том, что это решение было принято не зря.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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