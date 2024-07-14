"Нет никаких запретов": актриса Мария Шумакова рассказала о борьбе с лишним весом спустя три месяца после родов

Актриса Мария Шумакова рассказала, что весит 78 кг спустя три месяца после родов

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Актриса Мария Шумакова в личном блоге рассказала, что в настоящее время весит 78 кг спустя три месяца после беременности. По её словам, она худеет в комфортном режиме.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Марии Шумаковой в Инстаграм, PDM

Артистка призналась, что вышла из роддома с весом 90 кг, а к концу года хочет достичь цифры в 61 кг. При этом она отмечает, что, в первую очередь, работает с головой.

"Мне сейчас супер комфортно есть, я так спокойно могу питаться всю жизнь, нет никаких запретов, работаю с головой, а вес уходит", — поделилась она.

Мария Шумакова впервые стала мамой 8 апреля 2024 года. На свет появился мальчик по имени Леонид, которого актриса родила от медиа-менеджера Славы Гусева. Супруги официально зарегистрировали брак осенью 2022 года.

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