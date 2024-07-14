Кейт Миддлтон всё-таки появилась на Уимблдоне: зрители встретили овациями

Зрители финального мачта Уимблдона встретили овациями появление Кейт Миддлтон

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на финальном матче мужской части Уимблдона. Зрители встретили её аплодисментами.

Фото: youtube.com by канал ESPN, PDM

Супруга принца Уильяма, которая продолжает лечение от онкологии, прибыла к началу матча в сопровождении дочери Шарлотты и младшей сестры Пиппы. Кейт Миддлтон выбрала роскошное платье в пурпурном оттенке от бренда Safiyaa.

Зрители матча пришли в восторг от её долгожданного появления и встретили стоячими аплодисментами. Принцесса лишь второй раз с момента объявления о болезни появилась на публике, которая продолжает строить различные теории заговора из-за её отсутствия.

Кейт Миддлтон в марте 2024 года записала видеообращение, в котором призналась, что во время операции на брюшной полости у неё обнаружили рак. Она объяснила, что вынуждена сосредоточиться на своём здоровье и детях.

Однако она не могла пропустить финал Уимблдонского турнира, так как является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и с 2016 года традиционно вручает трофей победителю.

Ранее стало известно о смерти звезды сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти, проигравшей битву с раком.