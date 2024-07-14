Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
WSJ: в машине подозреваемого в покушении на Трампа найдена взрывчатка
Садальский признался, что ему не нравится слово "Патрики"
Идеальный пробор для каждого типа лица
Актриса Мария Шумакова рассказала, что весит 78 кг спустя три месяца после родов
В России показали прототип игровой консоли на базе ОС "Аврора"
Эксперты назвали внушающие доверие интернет-площадки для покупки авто
Нейросеть научилась определять пол собак по лаю
Эффективные способы избавления от тли на огороде
Новейший квантовый компьютер побил рекорд квантового превосходства
Кейт Миддлтон всё-таки появилась на Уимблдоне: зрители встретили овациями

Зрители финального мачта Уимблдона встретили овациями появление Кейт Миддлтон

1:20
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на финальном матче мужской части Уимблдона. Зрители встретили её аплодисментами.

Зрители финального мачта Уимблдона встретили овациями появление Кейт Миддлтон
Фото: youtube.com by канал ESPN, PDM

Супруга принца Уильяма, которая продолжает лечение от онкологии, прибыла к началу матча в сопровождении дочери Шарлотты и младшей сестры Пиппы. Кейт Миддлтон выбрала роскошное платье в пурпурном оттенке от бренда Safiyaa.

Зрители матча пришли в восторг от её долгожданного появления и встретили стоячими аплодисментами. Принцесса лишь второй раз с момента объявления о болезни появилась на публике, которая продолжает строить различные теории заговора из-за её отсутствия.

Кейт Миддлтон в марте 2024 года записала видеообращение, в котором призналась, что во время операции на брюшной полости у неё обнаружили рак. Она объяснила, что вынуждена сосредоточиться на своём здоровье и детях.

Однако она не могла пропустить финал Уимблдонского турнира, так как является патроном Всеанглийского клуба лаун-тенниса и с 2016 года традиционно вручает трофей победителю.

Ранее стало известно о смерти звезды сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти, проигравшей битву с раком.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Последние материалы
Чеснок является идеальным соседом для клубники
Основные правила ухода за волосами после неудачного окрашивания
Поплавская о Галкине*: предательство не прощается
Зрители финального мачта Уимблдона встретили овациями появление Кейт Миддлтон
ЕС призывает спасти Украину от дефолта
Arc System Works анонсировала Double Dragon Revive для консолей и ПК в 2025 году
Как избежать набора веса после диеты: золотые правила
Биолог Савельев признал физическую нагрузку на даче более полезной, чем в спортзале
Звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти скончалась от рака груди
Милош Бикович признался, что преодолел множество комплексов на пути к славе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников