Звезда "Зачарованных" скончалась после многолетней борьбы с раком груди

Звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти скончалась от рака груди

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Актриса Шеннен Доэрти, прославившаяся ролями в сериалах "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210", умерла на 54-м году жизни. Об этом пишет People.

Фото: youtube.com by канал Entertainment Tonight, PDM

Представительница артистки Лесли Слоун сообщила, что Доэрти проиграла битву с болезнью и скончалась 13 июля, в субботу.

В последние минуты рядом с актрисой находились её родные люди и собака Боуи. Слоун обратилась к поклонникам актрисы и попросила, чтобы они дали спокойно её семье пережить горе.

Шеннен Доэрти диагностировали онкологию в 2015 году. Сначала у неё обнаружили рак груди. Она прошла несколько курсов химиотерапии и мастэктомии и заявила о ремиссии, но в феврале 2020 года ей диагностировали рак молочных желез четвёртой стадии.

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