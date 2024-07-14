Стало известно, на сколько снизился многомиллиардный долг Елены Блиновской перед ФНС

Блогерша Елена Блиновская погасила чуть больше 40 млн рублей долго перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
На текущий момент долг "королевы марафонов" составляет 1 296 801 077 рублей.
Адвокат Блиновской в июне говорила о том, что задолженность блогерши уменьшилась на 70 млн рублей после продажи одной из квартир.
В начале июля появилась информация о том, что Елена Блиновская закончила знакомство с материалами уголовного дела, которое составляет 46 томов.
Блиновская задержана с апреля 2023 года. Ей предъявляют мошенническую схему дробления бизнеса и уклонение от уплаты налогов.
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