Стало известно, на сколько снизился многомиллиардный долг Елены Блиновской перед ФНС

Блогерша Блиновская заплатила ФНС ещё 40 млн рублей от многомиллиардного долга

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Блогерша Елена Блиновская погасила чуть больше 40 млн рублей долго перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Фото: youtube.com by канал Русская Зима, PDM

На текущий момент долг "королевы марафонов" составляет 1 296 801 077 рублей.

Адвокат Блиновской в июне говорила о том, что задолженность блогерши уменьшилась на 70 млн рублей после продажи одной из квартир.

В начале июля появилась информация о том, что Елена Блиновская закончила знакомство с материалами уголовного дела, которое составляет 46 томов.

Блиновская задержана с апреля 2023 года. Ей предъявляют мошенническую схему дробления бизнеса и уклонение от уплаты налогов.

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