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"Жёсткий режим": супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла, как воспитывает двоих малолетних детей

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила о воспитании детей в строгости

1:06
Шоу-бизнес

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в личном блоге призналась, что в строгости воспитывает двоих детей — четырёхлетнего сына Вагана и дочь Матильду, которой нет и года.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила о воспитании детей в строгости
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм, PDM

Она объяснила, что важно с рождения приучать наследников к самостоятельности, чтобы иметь время на свои увлечения.

"Так сложилось, что и Ваган, и Матильда с раннего возраста часто занимают себя сами. К тому же я никогда не укачивала. Никаких "плясок с бубнами". Жёсткий режим — баланс времени", — поделилась с поклонниками рекомендацией Брухунова.

По её словам, Матильда уже может самостоятельно поиграть с карточками и прорезывателями, а ей не приходится стоять над ней.

Пятая супруга Евгения Петросяна заверила, что у неё есть и другие важные дела, помимо воспитания детей и ведения блога.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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