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Выступление Галкина* на украинской свадьбе: общество в негодовании

Поплавская о Галкине*: предательство не прощается

1:39
Шоу-бизнес

Выступление Максима Галкина* на частном корпоративе для украинских олигархов продолжает вызывать бурные обсуждения в обществе. Особое возмущение его поступок вызвал у Яны Поплавской. Еще в феврале 2022 года актриса назвала Максима Галкина* предателем и пожелала ему никогда не возвращаться в Россию. Сейчас, при каждом новом его поступке, Поплавская вновь критикует шоумена, утверждая, что была права. Она посмотрела видео с выступления Галкина* на корпоративе у озера Комо в Италии, где он выступал как ведущий и певец, исполняя в основном хиты на украинском языке.

Поплавская о Галкине*: предательство не прощается
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, PDM

Поплавская отметила, что такие кадры вызывают у нее отвращение, назвав Галкина* "тамадой, поющим на свадьбе украинцев", и заявила, что предателей прощать нельзя. По информации, участие Галкина* в мероприятии стоило около 100 тысяч евро, а для торжества был арендован старинный дом с видом на озеро Комо за 19 тысяч евро в сутки.

Поплавская подчеркнула, что подобные заказы для Галкина* стали регулярными, хотя раньше они не были связаны с украинцами, что вызвало удивление у пользователей социальных сетей. Она также выразила свое мнение о возвращении на экраны других известных личностей, таких как Пугачева, Ургант и Лорак, назвав их предателями.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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